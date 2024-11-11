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فنون ومشاهير

"أتمنى استرجاع شهر واحد من تلك المرحلة".. أمل عرفة تتحدث عن علاقتها بطليقها وهذا ما تندم عليه كل حياتها! (فيديو)

Lebanon 24
11-11-2024 | 14:00
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تحدثت النجمة أمل عرفة خلال استضافتها في برنامج "إخلاء زميل" المذاع عبر قناة باسم ياخور على "يوتيوب" عن حياتها اليومية والعائلية وكشفت تفاصيل خاصة في مسيرتها الفنية.

وردّت أمل على الأسئلة كما لو أنها في تحقيق رسمي تطبيقاً لفكرة البرنامج، وتحدثت عن العلاقة المميّزة التي تجمعها بابنتيها سلمى ومريم ووالدهما الفنان عبد المنعم عمايري، واصفةً إياه بأنه جزء من العائلة، رغم انفصالهما منذ سنوات. وقالت النجمة السورية خلال اللقاء: "ابنتاي جزء مهم من حياتي، وأحاول أن أسعدهما بكل الوسائل. نحن متقاربات في كل شيء حتى في الشكل والحجم، إذ نتبادل الملابس كأننا صديقات".
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وتطرّقت أمل عرفة أيضاً في الحديث إلى حياتها قبل الزواج، إذ استرجعت ذكريات نصيحة والدها لها بالتسجيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد درّبها الراحل طلحت حمدي، حيث قالت: "تقدّمت للامتحان ونلت المرتبة الأولى وأتمنى لو أن في إمكاني استرجاع شهر واحد من تلك المرحلة".



واعترفت أمل بأنها لم تكن تتخيل يوماً أنها ستربّي كلباً في منزلها، حتى ألحّت عليها ابنتها لشراء كلب صغير، وقالت بعفوية: "في البداية رفضت، وقلت لابنتي إنها يمكنها تربية الكلب عندما تكبر ويصبح لديها منزلها الخاص. وبعد فترة، رأيت صورة كلب جميل على الإنترنت، فطلبته لها لكي أسعدها... الأسبوع الأول كان صعباً بسبب وجود الكلب في المنزل، لكن بعد فترة نشأت بيننا صداقة قوية".

وعبّرت أمل عن سعادتها بهذه الخطوة، قائلةً: "أندم على كل أيام حياتي التي مرت بدون وجود كلب في المنزل. الكلب الصديق أفضل من الصديق الكلب، وهو وفيّ ولا يطلب شيئاً ولا يعاتبك أو يوجه إليك الملاحظات".

وعن رأيها في الدراما العربية المعرّبة المنتشرة منذ فترة، أكدت أمل عرفة: "إنها مسلّية ولطيفة، لكن إذا عُرض عليّ العمل في مسلسل معرّب، فسأقيّم المسلسل الأصلي أولاً، ثم ادرس التفاصيل قبل اتخاذ قرار المشاركة فيه". (لها) 

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