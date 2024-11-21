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المرأة

"سرقة قلادة أم كلثوم الذهبية في مصر"... حفيدتها تكشف التفاصيل

Lebanon 24
21-11-2024 | 03:22
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كشفت بثينة محمد حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم تفاصيل سرقة قلادة ذهبية أهدتها جدتها لها.
 
وقالت وفقا لموقع "فيتو" المصري: "ابني كان بيمر بأزمة مالية كبير، واستلفت المبلغ من أحد الأقرباء وكان 50 ألف جنيه، وتركت عند الشخص الذي استلفت منه المال شنطة جدتي وبها بعض الأشياء الخاصة بي ومن بينها القلادة الذهبية التي أهدتني بها جدتي".
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وتابعت:" بعد فترة ذهبت كي أرد المبلغ الذي أخذته كسلفة من هذا الشخص، ولكنه رفض إعطائي الشنطة وما بها، ومن بينهم القلادة الذهب، وطلب مني 500 ألف جنيه كي أحصل عليها، وتفاوضت معه لكنه مصر على نفس المبلغ، ولا أعرف ماذا أفعل معه".

وأضافت بثينه حفيدة ام كلثوم إنها عاشت مع جدتها في منزلها 12 عاما، وعاصرت معها ذكريات كثيرة، وحصلت منها على أشياء لا تقدر بثمن.

وقالت حفيدة كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم، إن سيدة الغناء العربي كانت عمة والدها وعاشت معها فترة من طفولتها، موضحة أنها خلال الفترة التي عاشتها مع أم كلثوم كانت تقتني بعض الأغراض الخاصة بها مثل صور للراحلة وقلادة ذهبية وملاعق من الفضة وشنط وبعض الفساتين.

وأكدت أن المبلغ المالي الذي أخذته من نجل ابنة عمها يبلغ 50 ألف جنيه وعندما أرادت سداد المبلغ له وأخذ المقتنيات رفض الحصول على المبلغ ورفض إرجاع المقتنيات لها، لافتة إلى أنها عرضت عليه دفع مبلغ 100 ألف جنيه له مقابل استرداد القلادة ولكنه رفض وطلب منها أن تسدد مبلغ 500 ألف جنيه، قائلة: عايز ياخد الفلوس بالربا الـ 50 ألف عايز ياخدهم مني 500 ألف.. وعرضت عليه ياخد 300 ألف رفض. (روسيا اليوم)
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