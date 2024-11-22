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فنون ومشاهير
أظهرت عضلات بطنها.. نادين الراسي بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
Lebanon 24
22-11-2024
|
08:50
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استعرضت الفنانة نادين الراسي رشاقتها في صور جريئة جديدة، نشرتها عبر حسابها الخاص على إنستغرام.
وأطلت نادين بالصور بـ "كروب توب" قصيرة أظهرت عضلات بطنها، ونسقت معها تنورة مفتوحة باللون الرمادي، أبرزت نحافتها ومفاتنها.
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