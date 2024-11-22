غابت لفترة عن مواقع التواصل.. الفنانة الشهيرة تكشف السبب

تحدثت الفنانة مي عمر عن الأسباب التي دفعتها للابتعاد الفترة الماضية عن مواقع التواصل الاجتماعي.



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وأضافت: "كنت بصوّر مسلسلي الجديد "إش-إش"، وبكل ثقة أقدر أقول إنه إن شاء الله هيكون أقوى مسلسل عملته وأكتر شخصية ممتعة ومختلفة لعبتها في حياتي". ونشرت عمر عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام" صوراً جديدة لها، وعلّقت عليها بمنشور طويل أعلنت من خلاله سبب غيابها، قائلة: "عارفة إني كنت مختفية الفترة اللي فاتت، وفاتني حاجات كتير، بس كنت مشغولة بحاجة أكبر وأحلى وأهم من أي حاجة عملتها قبل كده".وأضافت: "كنت بصوّر مسلسلي الجديد "إش-إش"، وبكل ثقة أقدر أقول إنه إن شاء الله هيكون أقوى مسلسل عملته وأكتر شخصية ممتعة ومختلفة لعبتها في حياتي".

وشوّقت مي عمر جمهورها للمسلسل، قائلةً: "متحمّسة جداً كي تشاهدوا العمل الجديد، آمل ان يعجبكم على قدر ما أنا كنت مستمتعة بكل لحظة من تصويره".

وتدور أحداث مسلسل "إش إش" حول شخصية جديدة تقدّمها مي عمر، وهي لراقصة من الدرجة الثالثة من محافظة الإسكندرية. ووصفت الدور بأنه مليء بالتحديات والمغامرات، وهو أحد الأدوار الذي تعتبره أكثر متعةً واختلافاً في مسيرتها الفنية.