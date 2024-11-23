خسرت الكثير من وزنها.. فنانة مصرية شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة شاهدوا الصور

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أصبحت الممثلة المصرية ليلى علوي حديث الجمهور بعد كل ظهور لها في المناسبات المختلفة وذلك بسبب فقدانها الكثير من الوزن.وتلقت الفنانة المصرية الإشادات الكثيرة مؤخرا باستمرار بسبب قدرتها على فقدان وزنها الزائد خلال الفترة الأخيرة، مما جعلها تظهر بصورة أكثر أناقة وجمالا ورشاقة.كما أكسبها فقدان الوزن المزيد من الجمال والشباب، وجعل جمهورها يغازلها ويشبهها بفترة شبابها وظهورها الأول على الشاشة المصرية الفنية.ولم تكشف علوي إلى الآن عن سر قدرتها على فقدان الوزن الزائد، إلا أن البعض قد توقع أنها ربما قد خاضت تجربة خسارة الوزن عن طريق "حقن التخسيس" مثل الـ"أوزمبيك" وال"آنغارو"، حيث باتت تقنية خسارة الوزن عبر الإبر أو الحقن الخاصة، بمثابة التقنية الأشهر بين الفنانات في العالم بأسره.وأطلت علوي بعد خسارة وزنها الزائد في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 بإطلالة مميزة وراقية للغاية مع لمسات جرأة أنثوية.