"زوجي دفعني للظهور بملابس شبه عارية".. فنانة شهيرة تبكي: أجبرني على الغناء بعد الولادة بأيام قليلة (فيديو)

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وخلال لقاء لها عبر قناة "المشهد"، ووصفت بوسي زواجها الأول بأنه كان كابوسًا، وقالت: "كنت في قمة السواد والتعاسة، وصلت لمرحلة فكرت فيها في الانتحار علشان أخلص من العذاب. يا كنت هموت نفسي وأموت كافرة، أو أقتل. ربنا رحمني وعديت المرحلة دي".وقالت إن زواجها استمر 8 سنوات، مشيرة إلى أن زوجها كان يدفعها لأن تظهر بملابس كاشفة في المناسبات، مضيفة: "كنت أرفانة من اللي بلبسه".وأكدت أنها كانت تتعرض لنظرات "قذرة" بسبب ما ترتديه من ملابس شبه عارية، وأن زوجها أجبرها على أن تنزل من بيتها وتذهب للغناء بعد ولادة ابنها "ياسين" بأيام قليلة مما عرضها للتعب والإجهاد.ورغم المحن التي واجهتها، أكدت أنها لم تلجأ للمهدئات أو الحبوب المساعدة على النوم، مضيفة: "بعد كل اللي شفته، كويس إني لسه بعقلي وبفكر".وقالت: "أمي كانت السند والحنان، وفقدتها مبكرًا. كل البلاوي اللي حصلت في حياتي جاءت بعد موتها. كانت تعوضني عن غياب أبي رغم أنه كان موجودًا في تلك الفترة، وفقدت أمي وعمري 16 عاما".وتطرقت بوسي للحديث عن حياتها المهنية، حيث أعربت بوسي عن ثقتها بموهبتها، قائلة: "أنا لست أقل شأناً من شيرين عبد الوهاب، وأنغام، عندي نفس الموهبة والقدرة، لكن الظروف كانت أصعب".وأوضحت في تصريحاتها أنه لو كانت حياتها تسير بشكل طبيعي، لكانت حققت المزيد من الإنجازات. (العربية)