"لبنان مثل طائر الفينيق"... هكذا عبرت لطيفة التونسية عن دعمها للبنان في محنته

عبّرت الفنانة التونسية لطيفة عن دعمها الكبير للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر: "برغم كل شيء، لبنان مثل طائر الفينيق سينهض كالعادة وسيبقى بلد الحب والعزة والكرامة. حب من أحب وكره من كره".

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وكانت قد وجهت الفنانة التونسية لطيفة تهنئة خاصة للسيدة فيروز بمناسبة عيد ميلادها الـ90، معبرة عن احترامها الكبير لأيقونة الفن اللبناني، وقالت لطيفة في منشور لها عبر حسابها مرفقة بصورة لللسيدة فيروز : "علمتينا أن الفن رسالة وقيمة، أيتها الشامخة شموخ أرز لبنان الكرامة، يعجز الكلام عن وصفك. نحمد الله أننا في عصرك، ونسأل الله أن يمد في عمرك بالصحة وراحة البال، فأنتِ سبب السعادة والعزة والكبرياء والانتماء".