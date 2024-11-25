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المرأة

رسالة غامضة وصورة غريبة.. فنانة شهيرة تثير الجدل

Lebanon 24
25-11-2024 | 15:30
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نشرت الفنانة سماح أنور عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لها بالذكاء الاصطناعي، موجهة رسالة غريبة أثارت حيرة جمهورها.

وعلّقت سماح على الصورة قائلةً: "الديناصورات انقرضت والحمار حافظ على بقاء سلالته، وده يثبت أن البقاء للأحمر مش للأقوى ولا حاجة... هبل في الجبل".
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وتلقّت سماح العديد من التعليقات التي أيّدت ما قالته، في حين تساءل آخرون عن المغزى من كلامها وما إذا كانت تقصد أحداً بعينه.
المصدر: لها
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