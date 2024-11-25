رسالة غامضة وصورة غريبة.. فنانة شهيرة تثير الجدل

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نشرت الفنانة سماح أنور عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لها بالذكاء الاصطناعي، موجهة رسالة غريبة أثارت حيرة جمهورها.وعلّقت سماح على الصورة قائلةً: "الديناصورات انقرضت والحمار حافظ على بقاء سلالته، وده يثبت أن البقاء للأحمر مش للأقوى ولا حاجة... هبل في الجبل".وتلقّت سماح العديد من التعليقات التي أيّدت ما قالته، في حين تساءل آخرون عن المغزى من كلامها وما إذا كانت تقصد أحداً بعينه.