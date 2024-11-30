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المرأة

جوري بكر: أصبحت أخاف النوم

Lebanon 24
30-11-2024 | 16:00
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كشفت الفنانة جوري بكر، عن مرورها بأزمة كبيرة بسبب دورها في الجزء الخامس من مسلسل "المداح" الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025.
قالت جوري: "أتمنى ربنا يوفقني في الأعمال الجاية، وأفضل مميزة في أدواري، ودوري في المداح شرير جدا هقدم شخصية شيطانة، بقيت بخاف أنام بسبب المسلسل ده".
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أضافت: "بقول لحمادة هلال ألف مبروك على نجاح المسلسل، وربنا يوفقنا جميعاً".
كانت جوري قد أعلنت خلال استضافتها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، أسباب انفصالها عن زوجها، حيث أكدت أن علاقتها بزوجها السابق ووالد ابنها "تميم"، تأثرت بالحسد والقيل والقال على السوشيال ميديا.
وقالت: "علاقتنا جيدة وفيها مودّة ورحمة، وتميم بيحب والده ومتعلّق به، وأنا حريصة على استمرار علاقتي الطيبة بأهل ابني تميم".
وعن دور "وداد" الذي قدّمته في مسلسل "جعفر العمدة"، قالت بكر: "الناس حتى الآن ينادون عليَّ في الشارع باسم "وداد"، ونسوا اسمي الحقيقي حتى اللي بيتصوّروا معايا في الشارع". وتابعت: "لو شفت "جعفر العمدة" مرة تانية بعيّط وخاصة مشهد الحلقة الأخيرة والمشهد طلع حقيقى جداً وبشكر المخرج محمد سامي على المجهود الكبير اللي بذلوا معانا".
وعن الأدوار التي تتمنى تجسيدها، كشفت جوري بكر أنها تحلم بتقديم دور البنت الصعيدية أو المظلومة التي تعيش في أحد الأحياء الشعبية، حيث قالت: "عاوزة أعمل دور مظلومة، لكن الكل شايف إني ما ينفعش أعمل دور واحدة الدنيا جاية عليها". (لها)
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