كيف ترتاحين بالكعب العالي في ثلاث خطوات سهلة؟

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في مرحلة ما من مغامراتنا في عالم الأناقة، نصادف زياً يتطلب عملياً زوجاً من الأحذية ذات الكعب العالي. ربما لديك فستان رسمي قد يبدو أكثر أناقةً مع زوج من الأحذية ذات الكعب العالي، أو تجدين أن مظهرك الجميل للخروج سيكتسب لمسة من الأناقة مع حذاء بكعب عالٍ. أياً كان السيناريو الذي يتطلبه الأمر، فقد قررت أن تتبختري بزوج من الأحذية ذات الكعب العالي، حتى لو كانت الفكرة ستجعلك متوترة.ربما مر وقت طويل على انتعالك الكعب العالي، وتحتاجين إلى تجديده أو أنك تنتعلينه لأول مرة. في كلتا الحالتين، يمكننا جميعاً الاستفادة من بعض النصائح والحيل للمشي بثقة بالكعب العالي الذي يراوح من الكعب العالي إلى الكعب الصغير... إلى جانب وضع قدم أمام الأخرى.عند المشي بالكعب العالي، تريدين أن تظهري واثقة من نفسك، والأهم من ذلك، مستقرة. لمساعدتك على القيام بكل الحركات الصحيحة، إليكِ أفضل الطرق للمشي بالكعب العالي حتى تشعري بالراحة عند الخروج بأناقة.من المهم اختيار زوج من الأحذية ذات الكعب العالي بارتفاع مريح. سواء كان ذلك بكعب متوسط أو عالٍ، ضعي في اعتبارك مستوى راحتك. إذا كنت مبتدئة في انتعال الكعب العالي، ابدئي بارتفاعات منخفضة ثم انتقلي تدريجاً إلى ارتفاعات أعلى. ابدئي باختيار الكعب الذي يناسبك تماماً ويوفر دعماً قوياً، مع التأكد من عدم انضغاطه أو انزلاقه.ويمكن البدء بكعب القطة أو الكعب المكتنز. توفر هذه الأنماط مزيداً من الثبات ويمكن أن تساعدك على التكيف تدريجاً مع انتعال الكعب العالي. وإذا كنت تشعرين بمزيد من الثقة، فإن الكعب المكتنز متوسط الارتفاع سيكون نقطة بداية رائعة. يتمتع الكعب المكتنز بمساحة سطح أكبر، لذا تقل احتمالية اهتزازه عند المشي.وعلى الرغم من أن الكعب الصغير أنحف من نظيره ذي الكعب العريض، إلا أن ارتفاعه الأقصر يوفر الأمان لكونه أقرب إلى الأرض. يضيف الكعب الصغير لمسة من الأنوثة الكلاسيكية إذا كان مظهرك يتطلب حذاءً بأسلوب أكثر رسمية، في حين أن الكعب العريض قد يكون أفضل للملابس غير الرسمية.وفي حال كنت تريدين ارتفاعاً أعلى قليلاً من الكعب الصغير ولكنك لست مستعدة لانتعال كعب رفيع طويل، يمكن اعتماد الأحذية ذات النعل السميك لأنها يمكن أن تكون أسهل في المشي من الأحذية ذات الكعب العالي بنفس الارتفاع، كما أن النعل السميك يقلّص من زاوية قدمك.والأهم عند اختيار زوج من الأحذية ذات الكعب العالي هو التعرف على مستوى راحتك. إن انتعال زوج من الأحذية ذات الكعب العالي التي تجعلك تعيسة لأنها تسبب لك الكثير من المتاعب في المشي بها قد يثنيك عن استخدام الأحذية ذات الكعب العالي مرة أخرى.لقد وجدتِ كعبك وجاهزة لتجربته. بالنظر إلى نمط الكعب الذي اخترته، فكّري في الحركات المختلفة التي ستقومين بها للمشي بثقة في حذائك.الآن، تدرّبي على الحفاظ على وضعية جيدة من خلال الوقوف بشكل مستقيم مع إرجاع الكتفين الى الخلف وإشراك جذعك. ابدئي بالوقوف بكعبك والتعود على الشعور بالارتفاع. قد يكون اختيار زوج بحزام كاحل أفضل حتى تتمكني من تطوير شعور بأن الحذاء هو امتداد لك. مرة أخرى، يحدّد ارتفاع الكعب كيفية مشيتك بحذائك. الكعب المنخفض يدعم خطواتك من خلال الحفاظ على قدمك في مستوى معقول. عند اختيار الكعب المنخفض، يمكنك عموماً اتخاذ خطوات أطول قليلاً مع حركة أكثر طبيعية من الكعب إلى أصابع القدم. يميل توزيع الوزن إلى أن يكون أكثر توازناً بين الكعب وكرة القدم، مما يسمح بحركة مشي أكثر راحة واستقراراً.وإذا كنت مستعدة للخروج بكعب عالٍ، يجب معرفة أن الأحذية ذات الكعب العالي تتطلب خطوات أقصر وأكثر تحكماً للحفاظ على التوازن والاستقرار. ونظراً لأن المزيد من الوزن ينتقل نحو كرات قدميك، يجب الحفاظ على الوعي الشديد بتوازنك ووضعية جسمك تفادياً للانزعاج أو عدم الاستقرار. قد يكون من المفيد أيضاً إضافة وسائد قدم صغيرة لتخفيف كرة قدمك.عند انتعال الكعب العالي، يتطلب الأمر المزيد من التوازن والقوة في ربلة الساق والكاحلين، لذا استخدمي عضلاتك الأساسية أكثر قليلاً للمساعدة في الاستقرار. عند البدء، قد يبدو من المفيد أن يكون لديك شيء قريب للمسه برفق لتحقيق التوازن حتى تشعري بمزيد من الثقة.الآن بعد أن حصلت على زوج الكعب المثالي، حان الوقت لتطبيق هذه الخطوات. ولكن قبل الخروج، تجوّلي حول غرفة المعيشة الخاصة بك لجلسة تدريب صغيرة. ابدئي بالمشي حول منزلك للتعود على الشعور بالكعب، مع التركيز على الحركة السلسة من الكعب إلى أصابع القدم مع كل خطوة. وانتبهي إلى توازنك، مع الحفاظ على وزنك متمركزاً فوق كعبيك وتوزيعه بالتساوي بين القدمين.ركّزي على وضع كعبك أولاً، ثم كرة قدمك ثم أصابع قدميك. ستساعدك هذه الحركة الدائرية على المشي بشكل أكثر طبيعية. بمجرد أن تتقني المشي في خط مستقيم، يمكن إضافة خطوتين لتشعري حقاً وكأنك عارضة أزياء محترفة. تدرّبي على الدوران في كعبيك. سيساعدك هذا على التكيف مع الحركات المختلفة. ونظراً لأنك ربما لن تمشي في خط مستقيم على سطح مستوٍ طوال اليوم، فإن إدخال بعض السيناريوات المختلفة سيساعدك على الشعور بمزيد من الثقة عند الخروج في العالم الحقيقي. بمجرد أن تشعري بالراحة في الداخل، حاولي المشي على أسطح مختلفة مثل السجاد أو الخشب الصلب أو الرصيف للتكيف مع القوام المتنوع.أثناء المشي، لاحظي شعور الحذاء على قدميك. هل هناك أي انزلاق في كعبك، أو هل تشعرين بعدم ثبات أحذيتك ذات الكعب العالي؟ يمكن إذاً استخدام إكسسوارات الأحذية مثل النعال الهلامية أو سدادات الكعب لتعزيز الراحة والتوازن. هذه الأشياء الصغيرة ستجعل المشي بالكعب العالي أكثر راحةً وتمنحك شيئاً أقل لتفكّري فيه. بعد كل شيء، لا تريدين التركيز فقط على قدميك طوال اليوم.انتعال أحذية الكعب العالي، سواء لأول مرة أو لأول مرة منذ فترة طويلة، لا ينبغي أن يكون مخيفاً. خذي وقتك في التدرّب على الزوج الذي يناسبك بشكل أفضل، ولا تخافي من تجربة أنماط مختلفة. تريدين أن تشعري بالراحة والأمان في كعبك، وفي نهاية اليوم، فإن هذا التباهي الواثق هو أفضل جزء من مظهرك. (لها)