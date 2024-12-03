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المرأة

بعد "زلة "اللسان"... إستدعاء شيرين عبدالوهاب إلى التحقيق

Lebanon 24
03-12-2024 | 07:34
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أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، بياناً بعد أزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الأخيرة وإثارتها جدلاً واسعاً، بحفلها في الكويت، بعد "زلة اللسان" خلال حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم، والتي قالت فيها: "الفاتحة على روح محمد رحيم.. سيئة جارية"، وذلك بدلاً من "صدقة جارية".
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وأكد نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان مصطفى كامل، في بيان صحافي أن نقابة المهن قررت استدعاء الفنانة شيرين عبدالوهاب للتحقيق معها عما بدر منها من سلوك يتنافى تماماً مع كل القيم والمبادئ، وذلك إعمالاً لكل مبادئ الحيادية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين كافة الأعضاء المنتمين لنقابة المهن الموسيقية. (الامارات 24)
 
 
 
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