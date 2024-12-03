بصحبة زوجها.. فنانة تكشف عن حملها: "عائلتنا أصبحت أكبر" (صور)

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وعلقت كارمن سليمان على الصور التي قامت بنشرها قائلة: "عائلتنا أصبحت أكبر"، وخلال دقائق لاقى منشورها تفاعلًا كبيرًا من جمهورها ومُتابعيها والذين حرصوا على مُباركتها وتهنئتها بالمولود الجديد حيث قارب عدد الإعجاب الـ10 ألاف في خلال دقائق. (سيدتي)