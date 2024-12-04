21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هند صبري ضمن أكثر 100 امرأة إلهاماً في العالم
Lebanon 24
04-12-2024
|
03:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الفنانة هند صبري في قائمتها السنوية لأكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة في العالم لعام 2024، وذلك تقديراً لمساهمتها البارزة في السينما العربية والعالمية، باعتبارها أول امرأة عربية تشارك عضو لجنة تحكيم في "مهرجان البندقية السينمائي" عام 2019.
Advertisement
يأتي إعلان الهيئة تكريماً للنساء اللواتي تجاوزن التحديات بفضل صمودهن وإبداعهن، مسلّطاً الضوء على إنجازاتهن الملهمة.
وتؤكد قائمة 2024 قدرة النساء على تحقيق التغيير وسط عالم متغير، مع تركيز خاص على تأثير حالة الطوارئ المناخية.
كما سلطت الضوء على النساء الرائدات في مجال المناخ، اللواتي يقدن مجتمعاتهن نحو مواجهة التحديات البيئية والتكيف مع آثارها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مطادرة وتوقيف وسط الأوتوستراد
Lebanon 24
مطادرة وتوقيف وسط الأوتوستراد
08:30 | 2024-12-03
03/12/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة... دبابات إسرائيليّة وصلت إلى هذه النقطة في الجنوب
Lebanon 24
لأوّل مرّة... دبابات إسرائيليّة وصلت إلى هذه النقطة في الجنوب
07:15 | 2024-12-03
03/12/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تزوّجت وقرّرت مُغادرة البلاد بسبب الحرب.. ملكة جمال لبنان السابقة في بيروت
Lebanon 24
بعدما تزوّجت وقرّرت مُغادرة البلاد بسبب الحرب.. ملكة جمال لبنان السابقة في بيروت
07:37 | 2024-12-03
03/12/2024 07:37:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يكسر سياسة "الصمت".. هل تعود الحرب على لبنان؟!
Lebanon 24
"حزب الله" يكسر سياسة "الصمت".. هل تعود الحرب على لبنان؟!
06:00 | 2024-12-03
03/12/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هويّته... هل هيفا وهبي مُتزوّجة منذ 3 سنوات من رجل أعمال؟
Lebanon 24
هذه هويّته... هل هيفا وهبي مُتزوّجة منذ 3 سنوات من رجل أعمال؟
08:54 | 2024-12-03
03/12/2024 08:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
05:15 | 2024-12-04
صوره أثارت ضجة.. ممثلة عربية تردّ على انتقادات إطلالاتها الأخيرة
01:41 | 2024-12-04
كيف ردّت رحمة رياض على منتقدي وجودها بلجنة تحكيم إكس فاكتور؟
23:00 | 2024-12-03
"ظهري إتكسر".. فنانة تستذكر والدها: الحياة مبقاش ليا طعم (صورة)
16:07 | 2024-12-03
بصحبة زوجها.. فنانة تكشف عن حملها: "عائلتنا أصبحت أكبر" (صور)
15:20 | 2024-12-03
بنحافة زائدة.. إطلالة جديدة لشيماء سيف شاهدودها (صورة)
13:04 | 2024-12-03
بعد إنتشار فيديو "فاضح" لزوجها المخرج.. فنانة شهيرة ترد وهذا ما قالته
فيديو
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
04/12/2024 12:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
04/12/2024 12:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
04/12/2024 12:37:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24