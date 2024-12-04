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المرأة

هند صبري ضمن أكثر 100 امرأة إلهاماً في العالم

Lebanon 24
04-12-2024 | 03:57
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اختارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الفنانة هند صبري في قائمتها السنوية لأكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة في العالم لعام 2024، وذلك تقديراً لمساهمتها البارزة في السينما العربية والعالمية، باعتبارها أول امرأة عربية تشارك عضو لجنة تحكيم في "مهرجان البندقية السينمائي" عام 2019.
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يأتي إعلان الهيئة تكريماً للنساء اللواتي تجاوزن التحديات بفضل صمودهن وإبداعهن، مسلّطاً الضوء على إنجازاتهن الملهمة.

وتؤكد قائمة 2024 قدرة النساء على تحقيق التغيير وسط عالم متغير، مع تركيز خاص على تأثير حالة الطوارئ المناخية. 

كما سلطت الضوء على النساء الرائدات في مجال المناخ، اللواتي يقدن مجتمعاتهن نحو مواجهة التحديات البيئية والتكيف مع آثارها.
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