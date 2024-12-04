كارول سماحة تشوق جمهورها لأحدث أعمالها

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نشرت النجمة كارول سماحة مقطع فيديو مشوق من أغنيتها الجديدة "نفس" عبر حسابها على منصة إنستغرام.وفي الفيديو، ظهرت كارول سماحة متوجهة نحو الطبيعة والنهر، حيث كانت متألقة بثوب طويل باللون الأزرق الداكن.وعلّقت كارول سماحة على مقطع الفيديو بالقول: "نفس"، وأضافت باللغة الانكليزية عبارة مفادها: "انتظروها". (lbc)