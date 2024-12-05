عن مشاركتها في حفل مصمّم الأزياء إيلي صعب.. هذا ما قالته جينيفر لوبيز

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كشفت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز عن تفاصيل مشاركتها في حفل مصمّم الأزياء إيلي صعب، الذي أُقيم في تشرين الثاني الماضي خلال "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أنها قضت وقتاً ممتعاً في المملكة، وموجهةً رسالة الى جمهورها في مصر.وقالت لوبيز خلال لقائها ضمن برنامج "يحدث في مصر": "أمضيت وقتاً ممتعاً خلال حفلي في المملكة العربية السعودية، وكنت سعيدة بوجودي هناك".وعن فيلمها الأخير Unstoppable، وجّهت جينيفر لوبيز رسالة الى الجمهور في مصر وكل دول العالم، قائلةً: "لا يهم ما هي العقبات التي تواجهها أو ما الذي تتصارع معه في حياتك، لأن الجميع يعتريه ذلك الشيء، سواء كان عاطفياً أو شخصاً أو أي موقف يتعين علينا التغلب عليه. إذا كنت تمتلك العقلية الصحيحة ولم تستسلم ففي إمكانك أن تصبح شخصاً لا يُقهر"، ومضيفةً: "زرت مصر مرة لإقامة حفل فيها، ربما أعود إليها مرة أخرى، وأتمنى أن أُحيي حفلاً عند سفح الأهرامات".