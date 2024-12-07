Advertisement

المرأة

"الدم يلي راح غالي كتير".. فنانة تعلق على التطورات الأخيرة في سوريا

Lebanon 24
07-12-2024 | 07:18
A-
A+
Doc-P-1289344-638691788422721027.jpg
Doc-P-1289344-638691788422721027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس" على الاحداث الأخيرة في سوريا، عبرت فيها عن تضامنها مع الجيش السوري وكتبت: "حماة الديار ثقتنا فيكم كبيرة انتوا جيش البلد انتوا نحنا والكل بالكل".
Advertisement

تابعت: "تضحياتكم يلي قدمتوها خلتنا مكملين حياة وفكر وعمل، والدم يلي راح فدا هالأرض غالي كتير وحياة هالدم مارح نسمح سوريا تضيع انتوا جيشنا ونحنا جيش وراكم إيمان وعقيدة وثقة". 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:01 | 2024-12-07
07:17 | 2024-12-07
04:01 | 2024-12-07
03:29 | 2024-12-07
01:39 | 2024-12-07
00:09 | 2024-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24