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المرأة
"الدم يلي راح غالي كتير".. فنانة تعلق على التطورات الأخيرة في سوريا
Lebanon 24
07-12-2024
|
07:18
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علقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس" على الاحداث الأخيرة في سوريا، عبرت فيها عن تضامنها مع الجيش السوري وكتبت: "حماة الديار ثقتنا فيكم كبيرة انتوا جيش البلد انتوا نحنا والكل بالكل".
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تابعت: "تضحياتكم يلي قدمتوها خلتنا مكملين حياة وفكر وعمل، والدم يلي راح فدا هالأرض غالي كتير وحياة هالدم مارح نسمح سوريا تضيع انتوا جيشنا ونحنا جيش وراكم إيمان وعقيدة وثقة".
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