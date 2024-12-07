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المرأة

في منشور جديد.. نوال الزغبي تثير الجدل (صورة)

Lebanon 24
07-12-2024 | 14:00
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أثارت الفنانة نوال الزغبي الجدل بعد تحدثها عن البطولة الحقيقية عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام.

وكتبت نوال الزغبي: "ليست البطولة أن تحمل سيفا ولكن البطولة الحقيقية أن تحمل ضميرا". (lbci)
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الفنانة

نوال الزغبي

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