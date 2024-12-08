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المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة عن "سقوط الأسد": ما فيه أحلى من الحريّة

Lebanon 24
08-12-2024 | 05:41
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علّقت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون، على سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد.
 
 
وقالت زيتون عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "ما فيه أحلى من الحريّة".
 
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