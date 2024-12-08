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المرأة

بعد سقوط بشار الأسد.. إليكم ما نشرته اليسا

Lebanon 24
08-12-2024 | 07:39
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دعمت الفنانة إليسا الشعب السوري بعد الأحداث الأخيرة التي تحصل في سوريا عبر حسابها على إكس.
وكتبت إليسا منشوراً جاء فيه: "صباح الحرية".
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