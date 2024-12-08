بعد سقوط بشار الأسد.. إليكم ما نشرته اليسا

دعمت الفنانة إليسا الشعب السوري بعد الأحداث الأخيرة التي تحصل في سوريا عبر حسابها على إكس.

وكتبت إليسا منشوراً جاء فيه: "صباح الحرية".

صباح الحرية 🗽 — Elissa (@elissakh) December 8, 2024 Advertisement