أمل عرفة: الصباح من دمشق بهذا التاريخ غير

أعربت الفنانة أمل عرفة عن فرحها بعد التطورات الأخيرة التي تحصل في سوريا في منشور عبر حسابها على إكس.

وجاء في المنشور: "الصباح من دمشق بهذا التاريخ غير ….. له مذاق ما عرفناه منذ عمري!! مبروك سوريا الجديدة". ( lbc)

Advertisement