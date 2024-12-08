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المرأة
أمل عرفة: الصباح من دمشق بهذا التاريخ غير
Lebanon 24
08-12-2024
|
10:55
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أعربت الفنانة أمل عرفة عن فرحها بعد التطورات الأخيرة التي تحصل في سوريا في منشور عبر حسابها على إكس.
وجاء في المنشور: "الصباح من دمشق بهذا التاريخ غير ….. له مذاق ما عرفناه منذ عمري!! مبروك سوريا الجديدة". ( lbc)
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