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فنون ومشاهير

بسرية تامة.. تفاصيل جديدة تُكشف عن عودة نادين نسيب نجيم لخطيبها السوري وأصدقاؤها غاضبون

Lebanon 24
11-12-2024 | 03:37
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كشف مؤخرا الصحافي ايلي باسيل ان الممثلة نادين نسيب نجيم عادت إلى خطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ  ناربكيان الذي انفصلت عنه قبل شهرين.  

وبحسب معلومات "نواعم" فان نادين وناريغ التقيا منذ وقت وقررا العودة ومتابعة حياتهما معًا.
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ووفق المعلومات أيضا أن عدداً من أصدقاء نادين كانوا ضد هذه العودة؛ وبعضهم غضب من قرارها وهي أبقت العودة الى حبيبها في سرية تامة، ويقال أنهما حضرا معًا حفلاً  بعيداً عن التقاط  الصور.
في وقت تؤكد المعلومات أن عودتهما هذه المرة ترمي الى الارتباط رسمياً وتكليل العلاقة بزواج قريب.

نادين نسيب نجيم لا زالت الى اليوم تنفي الخبر، فيما تؤكده كل المعلومات المتوافرة في انتظار كشف نجيم عنه بنفسها قريباً، في حين يؤكد المقربون أن لا زواج سيجمع بين نجيم وخطيبها ريثما تتوضح الأمور المالية بين الطرفين وحقيقة ما ورد ذكره في الصحافة من خلاف مالي بين الطرفين وسرقة مال أدى الى الانفصال.(نواعم)


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