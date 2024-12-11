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المرأة

من توقيع المصمم ايلي صعب.. إطلالة أنيقة للفنانة ماريتا الحلاني في دبي شاهدوا الصور

Lebanon 24
11-12-2024 | 04:14
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا جديدة عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

وأطلت ماريتا بفستان أنيق باللون الأزرق الداكن من توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب وذلك أثناء حضورحا إحدى المناسبت في دبي.
 
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وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على إطلالتها البيسطة والأنيقة في آن. ما رأيكم؟

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