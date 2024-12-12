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المرأة
فنانة لبنانية شهيرة حزينة: "آخ يا سوريا شو حرقتيلنا قلوبنا"
Lebanon 24
12-12-2024
|
09:57
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علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على التطورات الأخيرة التي تحصل في سوريا، معبرةً عن حزنها جراء المعاناة التي عاشها الشعب السوري خلال السنوات الماضية.
وكتبت الزغبي في منشور عبر حسابها على إكس: "آخ يا سوريا شو حرقتيلنا قلوبنا!!".
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