بعد خسارتها الوزن.. شيماء سيف تكشف ردة فعل زوحها:"عم يعاكس فيا"

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وتحدثت شيماء سيف في لقاء صحافي عن موضوع خسارة الوزن، وأعربت عن سعادتها بما حققته، منبهة على أن الأهم من ذلك كله، أن يقوم الشخص دائمًا بما يحبه، وأضافت: "مبسوطة، والأهم إن الإنسان يعمل الحاجات اللي بتريحه، ومهما كان شكله هيكون قمر".في سؤال لها عن ردة فعل زوجها، على خسارتها للوزن، أجابت شيماء بعفويتها ومازحت، قائلة: "عم يعاكس فيا".