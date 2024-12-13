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المرأة

بعد خسارتها الوزن.. شيماء سيف تكشف ردة فعل زوحها:"عم يعاكس فيا"

Lebanon 24
13-12-2024 | 14:00
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لفتت الفنانة المصرية شيماء سيف الأنظار خلال حضورها على السجادة الحمراء في ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024.

وتحدثت شيماء سيف في لقاء صحافي عن موضوع خسارة الوزن، وأعربت عن سعادتها بما حققته، منبهة على أن الأهم من ذلك كله، أن يقوم الشخص دائمًا بما يحبه، وأضافت: "مبسوطة، والأهم إن الإنسان يعمل الحاجات اللي بتريحه، ومهما كان شكله هيكون قمر".
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في سؤال لها عن ردة فعل زوجها، على خسارتها للوزن، أجابت شيماء بعفويتها ومازحت، قائلة: "عم يعاكس فيا".
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