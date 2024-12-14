ياسمين عبد العزيز تعلن انطلاق تصوير فيلمها الجديد

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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال حسابها الخاص في "فيسبوك" صوراً من احتفالها هي والفنان أكرم حسني وصنّاع فيلمها الجديد "زوجة رجل مش مهم" ببدء التصوير، حيث من المقرر أن يُعرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.وظهرت ياسمين في الصور برفقة فريق العمل، وعلّقت عليها بالقول: "بسم الله توكّلنا على الله، ابتدينا تصوير فيلم كوميدي، زوجة رجل مش مهم، بإذن الله".ويأتي تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم" بالتزامن مع تصوير ياسمين لمسلسلها الرمضاني "وتقابل حبيب" والذي تعود من خلاله الى نوعية الأعمال الرومانسية، التي ابتعدت عنها خلال السنوات الماضية، حيث كان آخر الأعمال الرومانسية التي قدّمتها مسلسل "ونحب تاني ليه"، ليكون "وتقابل حبيب" التعاون الثاني لها مع الفنان كريم فهمي والثالث مع السيناريست عمرو محمود ياسين. (لها)