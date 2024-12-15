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المرأة
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
Lebanon 24
15-12-2024
|
08:28
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أعلنت الممثلة مصرية مي عمر عن عودتها إلى مصر، بعد مشاركتها طيلة أيام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام.
ونشرت مي صورة من داخل طائرة خاصة عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت: "العودة إلى الوطن، شكرًا المملكة العربية السعودية، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي لتجربة لا تنسى والضيافة الاستثنائية".
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