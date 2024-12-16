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المرأة

يسرا تؤدي العمرة بصحبة إلهام شاهين (صورة)

Lebanon 24
16-12-2024 | 10:42
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نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور كشفت من خلالها عن تأديتها مناسك العمرة رفقة الفنانة يسرا.
وعلّقت إلهام على الصور داعيةً لوالدتها بالرحمة والمغفرة، قائلةً: "ربنا يتقبّل ويجعله في ميزان حسنات والدتي، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه، أفتقدها وسأظل أفتقدها حتى الجنة". (لها)
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