يسرا تؤدي العمرة بصحبة إلهام شاهين (صورة)

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور كشفت من خلالها عن تأديتها مناسك العمرة رفقة الفنانة يسرا.

وعلّقت إلهام على الصور داعيةً لوالدتها بالرحمة والمغفرة، قائلةً: "ربنا يتقبّل ويجعله في ميزان حسنات والدتي، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه، أفتقدها وسأظل أفتقدها حتى الجنة". (لها)

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