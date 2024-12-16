فيديو فضح أمرها.. محكمة تعاقب أم لتعاطيها "الحشيش" أمام طفلها

عاقبت محكمة كويتية سيدة بعد أن كشف زوجها عن مقاطع فيديو قديمة توثق تعاطيها مخدر الحشيش أمام طفلها الوحيد في منزلها.





وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، قضت محكمة الاستئناف بإسقاط حضانة هذه السيدة لابنها، بسبب تعاطيها مادة الحشيش المخدرة قبل 9 سنوات.

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وحضر طليق السيدة أمام المحكمة، وأقرّ بأنها كانت تتعاطى الحشيش منذ عام 2015، وأنه قام بتصوير أدوات التعاطي أثناء الحياة الزوجية، ولكن رغبةً منه بعدم فضح أمرها احتفظ بتلك الفيديوهات طيلة تلك الفترة.



وأشار إلى أنه بعد رفع طليقته دعوى قضائية تطالب فيها بإثبات حضانتها لابنها الوحيد، اضطر لتقديم تلك الفيديوهات إلى المحكمة، والتي من خلالها يتضح عدم أمانتها على تربية ابنها.



وأكد دفاع الأب أنه حتى وإن كانت تلك الواقعة قديمة، إلا أنها تُبيّن أن مسلك الأم غير سوي وأنها غير أمينة على حضانة ابنها. وهو ما اقتنعت به المحاكمة في النهاية.