بعد غياب عن الساحة الفنية.. ممثلة معروفة توجه رسالة حزينة لجمهورها

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(لها)

وجّهت الفنانة حورية فرغلي رسالة حزينة الى جمهورها كشفت من خلالها أسباب غيابها الفترة الماضية عن الدراما والأعمال الرمضانية، معبرةً عن استيائها الشديد من قلة مشاركاتها في الأعمال الدرامية خلال هذه الفترة.وقالت حورية فرغلي في تصريحات صحافية على هامش حضورها حفل افتتاح "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير" في دورته السادسة بدار الأوبرا المصرية: "أنا راحت عليَّ وما حدّش عايز يشغّلني".وعن تفاصيل فيلمها الجديد "المدرسة"، أكدت حورية أنها خلال أحداث الفيلم تبعد كل البعد عن السحر، وتظهر فيه بشخصية لها قرين من العالم الآخر، وأنها خافت من هذه الأمور خلال أحداث العمل.وأضافت أنها وافقت فوراً على تقديم الشخصية؛ لأنها وجدت الدور قويّاً بالنسبة إليها في السينما مثلما كانت تتمنى، وخاصة أنها تظهر خلال أحداث العمل بدون أي تشوّهات في أنفها.