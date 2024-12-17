Advertisement

المرأة

بعد غياب عن الساحة الفنية.. ممثلة معروفة توجه رسالة حزينة لجمهورها

Lebanon 24
17-12-2024 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1293922-638700384000598216.jpg
Doc-P-1293922-638700384000598216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّهت الفنانة حورية فرغلي رسالة حزينة الى جمهورها كشفت من خلالها أسباب غيابها الفترة الماضية عن الدراما والأعمال الرمضانية، معبرةً عن استيائها الشديد من قلة مشاركاتها في الأعمال الدرامية خلال هذه الفترة.
Advertisement
وقالت حورية فرغلي في تصريحات صحافية على هامش حضورها حفل افتتاح "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير" في دورته السادسة بدار الأوبرا المصرية: "أنا راحت عليَّ وما حدّش عايز يشغّلني".
وعن تفاصيل فيلمها الجديد "المدرسة"، أكدت حورية أنها خلال أحداث الفيلم تبعد كل البعد عن السحر، وتظهر فيه بشخصية لها قرين من العالم الآخر، وأنها خافت من هذه الأمور خلال أحداث العمل.
وأضافت أنها وافقت فوراً على تقديم الشخصية؛ لأنها وجدت الدور قويّاً بالنسبة إليها في السينما مثلما كانت تتمنى، وخاصة أنها تظهر خلال أحداث العمل بدون أي تشوّهات في أنفها.
(لها)
حورية فرغلي
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:32 | 2024-12-17
03:52 | 2024-12-17
02:38 | 2024-12-17
01:46 | 2024-12-17
23:00 | 2024-12-16
12:44 | 2024-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24