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المرأة
مروة صبري توجّه رسالة لشيرين عبد الوهاب
Lebanon 24
17-12-2024
|
09:08
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خلال تقديمها برنامج "قعدة ستات" عبر قناة "ألفا"، وجّهت الإعلامية مروة صبري رسالة الى النجمة شيرين عبد الوهاب طالبتها فيها بالاهتمام أكثر ببناتها، وذلك بعد واقعة الابتزاز الإلكتروني التي تعرضت لها ابنتها هنا.
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وقالت مروة: "أول حاجة جت في بالي بعد ما شوفت الخبر ده ليه هنا مراحتش حكت الكلام ده لمامتها أقرب حد ليها!".
وأضافت: "شيرين محتاجة تهتم ببناتها شوية، البنت دي عاشت مشاكل أمها، وبقت لما يحصل لها مشكلة متروحش تقول لمامتها. إيه اللي يوصّل هنا تروح تحكي لواحدة صاحبتها، وربنا بيحبها إن صاحبتها عرفت تتصرف".
وأردفت بالقول: "شيرين لازم تحتضن بناتها أكتر من كده. بنتك محترمة وجميلة ومتربية تربية حلوة، لكن فكرة إنها لما تقع في مشكلة تفضّل تنتحر عن إنها تحكيلك فدي الكارثة". (لها)
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