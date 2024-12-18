إليكِ أسرار وضع المكياج كالمحترفين

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تعاني غالبية الفتيات صعوبة في وضع المكياج بالطريقة الصحيحة، ولكن بمجرد إتقان خطوات هذا الفن، يمكن التغيير في أنماط المكياج وتغيير شكل الوجه. إليكِ نظرة سريعة على النصائح الأساسية التي تحتاجينها لتطبيق المكياج كالمحترفين.للحصول على مكياج خفيف، يُفضّل استخدام كريم الأساس أو أحمر الشفاه ذي اللون المطفأ matte واعتماد التأثيرات اللامعة للحصول على شكل ممتلئ للوجه.ومن الضروري استخدام الكريم المناسب لبشرتك. فإذا كنتِ من ذوات البشرة الفاتحة، يناسبك كريم أغمق درجة واحدة من لون البشرة مع لون فاتح تحت العينين فقط، ومن الأفضل توزيعه بالإسفنجة الخاصة بالفاونديشن. ومن ثم ضعي كريم العناية بالعينين بطريقة التربيت من الخارج إلى الداخل.ومن الضروري معرفة أن استخدام ألوان المكياج الغامقة أو الداكنة تصغّر حجم العين، أما الألوان الفاتحة فتعمل على توسيعها. بينما توضع بودرة الوجه على الجفون باستخدام فرشاة رطبة قليلاً، مع وضع ظلال العيون لتثبيته.وللحصول على مظهر مكياج طبيعي، يُفضّل اختيار لون واحد بالنسبة الى الظل أو أحمر الشفاه، فلا داعي لمزج ألوان المكياج. أما مكياج السهرات فيُنصح بمزج العديد من الألوان جيداً. وعلى سبيل المثال، عند تطبيق الآيشادو يُفضّل وضع اللون الفاتح على الجفن العلوي ثم يتدرّج إلى الغامق يتبعه لون ثالث لمنطقة تحت العين على جذور الرموش لرسم العين.ويمكن أيضاً تكبير حجم الشفاه من طريق رسم خط خفيف حول الشفاه باتجاه الخارج ثم اعتماد لون فاتح من أحمر الشفاه، أو الملمّع في وسط الشفاه لجعلها تبدو ممتلئة. وبالتالي كلما كان المكياج بسيطاً، بدا مظهرك أجمل وأكثر جاذبية. (لها)