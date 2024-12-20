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المرأة

في رسالة جديدة.. ممثلة سورية معروفة بولائها للأسد: "لا حياة لمن تنادي"

Lebanon 24
20-12-2024 | 13:13
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عبّرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، المعروفة بولائها الشديد للرئيس السوري المخلوع  بشار الأسد، عن خوفها على بلدها سوريا برسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت فواخرجي إلى أن: "دولة الإحتلال الآن على بعد 12 كيلومتر فقط من الطريق الدولي بين دمشق و بيروت".
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أضافت: "بعد أن توغلت كما يحلو لها في الجولان المحتل وقرى القنيطرة ومناطقها الأثرية ومتابعها المائية ودخلت بعض قرى درعا وطلبت من الأهالي تسليم سلاحهم إن وجد وإخلاء منازلهم".

وفي نهاية الرسالة، قالت: " لا حياة لمن تنادي.. لك الله يا سوريا".(الجديد) 
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