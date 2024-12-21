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المرأة
ياسمين صبري تتصدر الترند من جديد.. وسخرية كبيرة من الجمهور: ماذا ستفعل هذه المسكينة؟
Lebanon 24
21-12-2024
|
16:00
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تصدرت الفنانة ياسمين صبري الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من جديد.
ولكن هذه المرة بسبب شائعة كوميدية غريبة، ادعت حذف الفنانة المصرية من مستحقي الدعم وإلغاء بطاقة التموين خاصتها.
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وأثارت الشائعة سخرية عدد كبير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدوا دهشتهم بسبب عدم احتياج الفنانة ياسمين صبري لأي دعم من الحكومة، حيث تدعم الحكومة المصرية محدودي الدخل.
وكتبت وسائل إعلام مصرية، أن الفنانة ياسمين صبري، لم تكن مدرجة على قوائم مستحقي التموين من الأساس، إذ انفصلت عن زوجها الأول قبل دخولها مجال التمثيل وقبل ظهورها في مسلسل "جبل الحلال" عام 2014، موضحين أن بطاقة التموين هي خدمة مخصصة لمحدودي الدخل، وياسمين صبري لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق وفق النظام الحالي للدعم.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر حقيقة حذف الفنانة ياسمين صبرى من بطاقة التموين، وأثارت الشائعة المزح والسخرية بين المواطنين وقال أحد الحسابات، "يعني ياسمين صبري لحد إمبارح بس كانت بتروح تقف في الطابور وتاخد إزازة زيت زيتنا ومكرونة مكروتنا؟".
وكتب أحدهم: "بعد حذف الفنانة ياسمين صبري من التموين ماذا ستفعل هذه المسكينة لكي تواجه غلاء المعيشة يعني تروح مثلا تبيع الطيارة الخاصة اللي حيلتها ولا إيه؟".
ويبدو أن انتشار هذه الشائعة يهدف إلى جذب التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي لأنها تتداول كل فترة. (العربية)
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