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المرأة

بفستان قصير.. مي عمر تثير الجدل بسعر إطلالتها

Lebanon 24
22-12-2024 | 01:00
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شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصور جديدة لها نشرتها عبر حسابها على "انستغرام".

أطلت مي عمر بإطلالة شتوية بفستان أسود قصير مزين بالفرو من الأكمام ونهاية الفستان مع طبعة النمر.

الفستان من "MuMu" وسعره 255 دولارا، ونسقت معه حذاء أسود برقبة عالية من Givenchy سعره 1,895 يورو.
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كما أمسكت مي عمر بحقيبة من "Hermes" سعرها 10,300 دولار، وتركت شعرها ينسدل مموجا على كتفها. (في الفن)
ارتدت مي عمر حذاء أسود برقبة عالية
ارتدت مي عمر فستان أسود قصير مزين بالفرو
ظهرت مي عمر بإطلالة شتوية
 
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