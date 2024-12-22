بفستان قصير.. مي عمر تثير الجدل بسعر إطلالتها

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شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصور جديدة لها نشرتها عبر حسابها على "انستغرام".أطلت مي عمر بإطلالة شتوية بفستان أسود قصير مزين بالفرو من الأكمام ونهاية الفستان مع طبعة النمر.الفستان من "MuMu" وسعره 255 دولارا، ونسقت معه حذاء أسود برقبة عالية من Givenchy سعره 1,895 يورو.كما أمسكت مي عمر بحقيبة من "Hermes" سعرها 10,300 دولار، وتركت شعرها ينسدل مموجا على كتفها. (في الفن)