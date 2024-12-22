تغيّرت ملامحها.. كارين رزق الله تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور (صورة)

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فاجأت الممثلة كارين رزق الله، جمهورها ومتابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، في احدث ظهور لها، اذ بدت بشكل مختلف تماما عما اعتاد عليها الجمهور.وفي التفاصيل، نشرت كارين صورة لها بعد خضوعها لحقن الفيلر في شفتيها، الا ان شكلها تغيّر بشكل كبير، حتى انه بات من الصعب على الجمهور التعرف عليها، اذ أصبحت مختلفة عما كانت عليه في السابق.وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، وانقسمت الآراء بين من عبّر عن اعجابه بهذا التغيّر وبين من اعتبر انها كانت تبدو اجمل، وفضّل عدم دخولها عالم التجميل والفيلير كونها تتمتع بجمال طبيعي مميز. (الجديد)