Advertisement

المرأة

"ده شغل رخيص".. رسالة غاضبة من ياسمين عبد العزيز بسبب طليقها

Lebanon 24
22-12-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1296277-638705062634936354.jpg
Doc-P-1296277-638705062634936354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدو أن الربط بين الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وطليقها الفنان أحمد العوضي بات يغضبها، ما دفعها إلى توجيه رسالة تحذير شديدة اللهجة فيما يخص هذا الأمر.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبرت ياسمين عبد العزيز عن ضيقها من استغلال البعض لاسمها والربط بينها وبين العوضي دون وجود مناسبة لذلك.
Advertisement


حيث نشرت الفنانة المصرية التي تباشر تصوير مسلسل "وتقابل حبيب"، مجموعة من الصور لبعض مقاطع الفيديو التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة، وحاول البعض استغلال ظهور أحمد العوضي في بعض المناسبات، من أجل الربط بينه وبين زوجته السابقة.


وحاول البعض الترويج لفكرة حديث العوضي عن ياسمين عبد العزيز، واعترافه بكونه مازال يحبها، ويبكي فور سماع اسمها، وذلك من أجل إجبار الجمهور على مشاهدة تلك المقاطع، دون أن يكون هناك حديث من قبل العوضي عن ياسمين عبد العزيز.

وعلقت الفنانة المصرية على ذلك الأمر قائلة "كفاية ذكر واستغلال اسمي في أي خبر وأنا مش موجودة فيه"، لتصف الأمر بأنه يجري من أجل التريند فقط قائلة "لأن ده شغل رخيص لصالح التريند".

ولم تجد ياسمين عبد العزيز حرجا في الإفصاح عن هوية من قاموا بنشر هذه المقاطع، حيث ظهرت أسمائهم في الصور التي نشرتها، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
01:53 | 2024-12-23
00:32 | 2024-12-23
16:06 | 2024-12-22
13:46 | 2024-12-22
12:04 | 2024-12-22
09:35 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24