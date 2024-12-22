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المرأة
"ده شغل رخيص".. رسالة غاضبة من ياسمين عبد العزيز بسبب طليقها
Lebanon 24
22-12-2024
|
23:00
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يبدو أن الربط بين الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وطليقها الفنان أحمد العوضي بات يغضبها، ما دفعها إلى توجيه رسالة تحذير شديدة اللهجة فيما يخص هذا الأمر.
وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبرت ياسمين عبد العزيز عن ضيقها من استغلال البعض لاسمها والربط بينها وبين العوضي دون وجود مناسبة لذلك.
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حيث نشرت الفنانة المصرية التي تباشر تصوير مسلسل "وتقابل حبيب"، مجموعة من الصور لبعض مقاطع الفيديو التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة، وحاول البعض استغلال ظهور أحمد العوضي في بعض المناسبات، من أجل الربط بينه وبين زوجته السابقة.
وحاول البعض الترويج لفكرة حديث العوضي عن ياسمين عبد العزيز، واعترافه بكونه مازال يحبها، ويبكي فور سماع اسمها، وذلك من أجل إجبار الجمهور على مشاهدة تلك المقاطع، دون أن يكون هناك حديث من قبل العوضي عن ياسمين عبد العزيز.
وعلقت الفنانة المصرية على ذلك الأمر قائلة "كفاية ذكر واستغلال اسمي في أي خبر وأنا مش موجودة فيه"، لتصف الأمر بأنه يجري من أجل التريند فقط قائلة "لأن ده شغل رخيص لصالح التريند".
ولم تجد ياسمين عبد العزيز حرجا في الإفصاح عن هوية من قاموا بنشر هذه المقاطع، حيث ظهرت أسمائهم في الصور التي نشرتها، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها. (العربية)
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