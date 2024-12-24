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المرأة
هالة صدقي تحيّر جمهورها برسالة غامضة
Lebanon 24
24-12-2024
|
23:00
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نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، رسالة غامضة حيّرت بها جمهورها ودفعتهم للتساؤل عما تقصده بها ومَن الذي تتحدث عنه، وسط تكهنات عديدة حول أسماء أشخاص مختلفين.
وقالت هالة في رسالتها: "يوميات بندق، بندق بيغرق نفسه هو وعم دهب كل يوم بسبب أم الجنائي اللي دارسه وبيجرّب فينا، بشفق على محاميك يا بندق خليه يركز، وبعد ما كانوا أربعة فقط اللي عارفين، فضحت الدنيا على الملايين، اهدأ يا بندق".
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الرسالة الغامضة التي نشرتها هالة جاءت بعد يومين فقط من إعلان براءتها من القضية التي اتُّهمت فيها بالنصب على مساعدتها السابقة، ومطالبة الأخيرة بالحصول على مبلغ 150 ألف ريال مقابل ظهورها في برنامج خليجي شهير، وهو ما نفته الفنانة المصرية تماماً، وبعد إعلان البراءة، وجّهت صدقي الشكر الى كل مَن دعمها في محنتها، مشيرةً الى أنها لم تتأثر بالقضايا والشائعات التي نُشِرَت ضدها، بل على العكس ازدادت قوةً.
(لها)
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