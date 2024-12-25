بفستان أبيض قصير ومكشوف.. إطلالة جديدة لمايا دياب وابنتها الوحيدة: هل تشبهها؟ (صور)

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واختارت النجمة اللبنانية فستاناً قصيراً ومكشوفاً باللون الأبيض، تميّز بتصميمه الناعم عبارة عن قماش أبيض يلتف حول جسمها مع فتحات واسعة وجريئة، وينسدل من جانبه قماش أبيض على شكل "كاب" قصير، أضاف لمسة من الأناقة والجاذبية الى اطلالتها.وارتدت ابنتها الوحيدة فستاناً أنيقاً باللون الأسود، تميّز بتصميمه المجسم الذي يبرز رشاقتها وجسمها الممشوق، وتميّز بقصّته الناعمة مع زمزمة رقيقة. ولفتت الشابة الصغيرة الأنظار بملامحها الجميلة بعدما كبرت وباتت تطبق مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان البرونزية التي تبرز ملامحها الجميلة مع أحمر شفاه باللون الأحمر اللامع.وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وانقسمت التعليقات بين من اعتبر انها لا تشبه والدتها وبين من رأى بعض الشبه في الملامح بينها وبين مايا.وأرفقت النجمة اللبنانية الصور التي نشرتها على انستغرام بتعليق كتبت فيه: "في خضم الفوضى التي مررنا بها، نجد أنفسنا محاطين بالحب والنور والأمل. أتمنى أن يذكرنا عيد الميلاد هذا بأنه حتى في العاصفة، هناك جمال في السلام الذي نخلقه. أتمنى لكم موسمًا مليئًا بالفرح والسلام ودفء الترابط. عيد ميلاد مجيد، مع الحب والنور". (لها)