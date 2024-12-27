"تعاملت مع بابا نويل وكأنه بابا".. فنانة شهيرة تنهار بالبكاء و تستذكر والدها (صورة)

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وأرفقت أصالة الصورة بتعليق طريف مليء بالمشاعر، حيث كتبت: "أنا، اليوم، تعاملت مع بابا نويل وكأنه بابا عن جد، وعيوني غرغروا دموع كمان... ما أنا أوفر Merry Christmas".تفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور أصالة، مشيرين إلى أنها استحضرت ذكرى والدها الراحل وعبرت عن شوقها الكبير له بطريقتها الخاصة.