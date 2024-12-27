Advertisement

فنون ومشاهير

"تعاملت مع بابا نويل وكأنه بابا".. فنانة شهيرة تنهار بالبكاء و تستذكر والدها (صورة)

Lebanon 24
27-12-2024 | 14:49
A-
A+
Doc-P-1298329-638709329397037329.jpg
Doc-P-1298329-638709329397037329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صورة لها عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، حيث كانت تحتفل بعيد الميلاد برفقة أبنائها وبجانبها شخصية "بابا نويل".

وأرفقت أصالة الصورة بتعليق طريف مليء بالمشاعر، حيث كتبت: "أنا، اليوم، تعاملت مع بابا نويل وكأنه بابا عن جد، وعيوني غرغروا دموع كمان... ما أنا أوفر Merry Christmas".
Advertisement

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور أصالة، مشيرين إلى أنها استحضرت ذكرى والدها الراحل وعبرت عن شوقها الكبير له بطريقتها الخاصة.


فنون ومشاهير

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:22 | 2024-12-27
16:00 | 2024-12-27
15:07 | 2024-12-27
14:00 | 2024-12-27
10:02 | 2024-12-27
07:40 | 2024-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24