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المرأة

خلال حفلها في كازينو لبنان.. إليسا تثير الجدل: هذا ما فعلته على المسرح (فيديو)

Lebanon 24
29-12-2024 | 09:45
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أحيت الفنانة اللبنانية إليسا مساء أمس حفلاً غنائياً مميزاً في كازينو لبنان، حيث اجتمعت بجمهورها للاحتفال بتوديع العام 2024 في أجواء مليئة بالحماس والفرح.
 
وقدمت اليسا في الحفل باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الأجواء الرائعة التي خلقتها اليسا على المسرح.

هذا وأثارت اليسا الجدل بما فعلته على المسرح خلال الحفل، حيث قامت برفع شعار حزب القوات اللبنانية، قائلة: "على راس السطح"، ما تفاعل معه المتابعون بشكل واسع.

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