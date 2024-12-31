"كنة" المصمم ايلي صعب الحسناء الأردنية تلفت الأنظار مُجددا.. ستقضي ليلة رأس السنة في فقرا (صور)

نشرت الحسناء الأردنية زين قطامي خطيبة ابن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، سيليو صعب صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام برفقة خطيبها.



ويبدو ان زين تتواجد في لبنان لقضاء ليلة رأس السنة برفقة عائلة المصمم اللبناني العالمي.

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بدوره نشر سيليو صورة عبر خاصية "الستوري" لتساقط الثلوج في محيط منزل العائلة في منطقة فقرا.

وعقد سيليو صعب قبل أشهر خطبته على الأردنية الجميلة.



وكشفت زين في حديث سابق ان علاقتها بابن المصمم اللبناني بدأت منذ العام 2021 حيث كان حبا من النظرة الأولى، وروت انهما ذهبا في موعدين غراميين متتاليين في دبي كما شاءت الصدف أن يحجزا الرحلة ذاتها المتجهة من دبي إلى بيروت ذاك الصيف.



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