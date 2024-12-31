12
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"كانت درسًا"… نادين نجيم تودع 2024 بهذه الطريقة (صور)
Lebanon 24
31-12-2024
|
09:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر خاصية الستوري على إنستغرام منشورات تعبيرًا عن استعدادها لاستقبال العام الجديد 2025.
وجاء في المنشور الأول: "بشكرك يا رب على السنة اللي مضت، وهالسنة الجديدة بحطا بين إيديك".
Advertisement
أما المنشور الثاني فكان: "هل يشعر أحد آخر أن 2024 كانت درسًا عن الشفاء، والثقة، والتخلي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر رسالة إسرائيلية لـ"حزب الله".. هل ستعود الحرب؟
Lebanon 24
آخر رسالة إسرائيلية لـ"حزب الله".. هل ستعود الحرب؟
15:00 | 2024-12-30
30/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل طالب اقتحمت استوديو أخبار "الجديد" أثناء النشرة... وهذا ما قالته عن الـ"أم تي في" (فيديو)
Lebanon 24
أمل طالب اقتحمت استوديو أخبار "الجديد" أثناء النشرة... وهذا ما قالته عن الـ"أم تي في" (فيديو)
05:16 | 2024-12-31
31/12/2024 05:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الرواية الكاملة لمقتل اللبنانيين في سوريا.. ورسالة من العائلة إلى "أحمد الشرع"
Lebanon 24
الرواية الكاملة لمقتل اللبنانيين في سوريا.. ورسالة من العائلة إلى "أحمد الشرع"
13:44 | 2024-12-30
30/12/2024 01:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر على زواجها.. نبيلة عواد تكشف عن خبر سعيد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أشهر على زواجها.. نبيلة عواد تكشف عن خبر سعيد (فيديو)
04:40 | 2024-12-31
31/12/2024 04:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمة الفيديو المسرّب.. أول تعليق من الفنان راغب علامة ولهذا السبب يشعر بالتوتر
Lebanon 24
بعد أزمة الفيديو المسرّب.. أول تعليق من الفنان راغب علامة ولهذا السبب يشعر بالتوتر
03:20 | 2024-12-31
31/12/2024 03:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:39 | 2024-12-31
بفستان رائع على شكل "فراشة".. سيرين عبد النور تتألق في آخر إطلالة لهذا العام (صور)
08:10 | 2024-12-31
برفقة أولادها.. طليقة تامر حسني تستمتع بوقتها في "ديزني لاند" (صور)
07:21 | 2024-12-31
بكلمات مؤثرة.. فنانة شهيرة تستذكر والدتها الراحلة (فيديو)
05:56 | 2024-12-31
أخفت وجه إبنتها... خبيرة تجميل لبنانيّة تُثير الجدل شاهدوا الفيديو
04:17 | 2024-12-31
"كنة" المصمم ايلي صعب الحسناء الأردنية تلفت الأنظار مُجددا.. ستقضي ليلة رأس السنة في فقرا (صور)
03:44 | 2024-12-31
أصبح عمرها 30.. مُذيعة أخبار الـ LBCI تحتفل بعيد ميلادها برفقة زوجها (صور)
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
31/12/2024 20:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
31/12/2024 20:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
31/12/2024 20:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24