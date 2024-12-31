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المرأة

"كانت درسًا"… نادين نجيم تودع 2024 بهذه الطريقة (صور)

Lebanon 24
31-12-2024 | 09:53
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نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر خاصية الستوري على إنستغرام منشورات تعبيرًا عن استعدادها لاستقبال العام الجديد 2025.
وجاء في المنشور الأول: "بشكرك يا رب على السنة اللي مضت، وهالسنة الجديدة بحطا بين إيديك".
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أما المنشور الثاني فكان: "هل يشعر أحد آخر أن 2024 كانت درسًا عن الشفاء، والثقة، والتخلي".




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