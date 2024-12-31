"كانت درسًا"… نادين نجيم تودع 2024 بهذه الطريقة (صور)

Advertisement

وجاء في المنشور الأول: "بشكرك يا رب على السنة اللي مضت، وهالسنة الجديدة بحطا بين إيديك".أما المنشور الثاني فكان: "هل يشعر أحد آخر أن 2024 كانت درسًا عن الشفاء، والثقة، والتخلي".