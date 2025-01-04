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المرأة

كيف تتعاملين مع ضرب طفلك؟ نصائح ستغير هذا السلوك

Lebanon 24
04-01-2025 | 16:21
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عندما يضرب طفلك الصغير، قد يكون الأمر محبطًا، لكن الغضب لن يحل المشكلة. بدلاً من ذلك، من المهم التركيز على خطوات فعالة لتغيير هذا السلوك.

تقول راشيل ميلفيل-توماس، اختصاصية العلاج النفسي للأطفال، إن الأطفال بعمر السنتين يتحكمون بشكل أفضل بحركاتهم، لكن مشاعرهم المندفعة ما تزال تقودهم. هذا يجعلهم يعبرون عن الغضب أو الإحباط بالضرب.
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من جهتها، توضح هيلين ماليوتينا، المديرة التنفيذية لتطبيق "فامز" لتربية الأطفال، أن الضرب غالبًا ما يكون وسيلة يعبر بها الأطفال عن خلافاتهم أو مشاعرهم المكبوتة. وأكدت أن دور الأهل يتمثل في مساعدة الأطفال على التعامل مع المواقف بوعي بدلاً من التركيز على من كان المخطئ.

فباتباع نهج هادئ وداعم، يمكن للأهل تحويل لحظات الغضب إلى فرص لتعليم أطفالهم مهارات التواصل والسيطرة على مشاعرهم.

وتنصح راشيل بتقليص المسافة بينك وبين طفلك والنزول إلى مستوى عينيه، ثم أمسكي يديه برفق وقولي له بصوت حازم: "لا!" أو "آه! آه!"، مع تجنب استخدام جمل طويلة. بعد ذلك، حاولي أن تخمني أو تفسري ما الذي يريد فعله، قائلة: "هل أردت تلك اللعبة؟" مع توضيح القاعدة: "لا للضرب".

كما يمكن أن تساعد تعبيرات الوجه الكبيرة مثل العبوس لمواكبة مشاعرهم، والتعبير عن الرفض بطريقة هادئة ومتماسكة.

وعندما يصبح الطفل أكثر هدوءاً، يمكن التحدث عن صعوبة الانتظار أو مشاركة الآخرين، لأن "فهم مشاعرهم هو طريق فعّال لإيقاف الضرب."

وفي حالة الضرب أثناء حمل الطفل، يمكن وضعه بلطف على الأرض ليشعر أن ضربه ليس مقبولًا.

وتتابع المتخصصة أن تكرار هذا التصرف يساعدهم على فهم أن الضرب ليس الطريقة المناسبة للوصول إلى هدفهم.

والأهم من ذلك كله، بحسب نصائح الخبراء أنه يجب على الأهل تجنب الرد على الضرب بالضرب أو اللجوء إلى العنف، لأن ذلك سيعزز المشاعر العنيفة.

وفي حال شعرت أن الموقف أصبح لا يُحتمل، تأكد من أن طفلك في مكان آمن، وخذ نفساً عميقاً وابتعد عنه لبضع لحظات، أو سلمه إلى شخص آخر. (ارم نيوز)
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