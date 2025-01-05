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المرأة

بالصورة... فنانة معروفة جدّاً تتعرّض لحادث سير

Lebanon 24
05-01-2025 | 06:07
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بالتزامن مع الحديث عن عودتها للفنان تامر حسني، فاجأت الفنانة بسمة بوسيل متابعيها بالاعلان عن تعرضها لحادث سير.

ونشرت المغنية المغربية عبر خاصية "ستوري" على انستغرام صورة لسيارتها من نوع "رانج" بعد تعرضها للاصطدام وأظهرت الخسائر البسيطة التي تعرضت لها.
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وأرفقت الصورة بتعليق أوضحت فيه أنها الحادثة الثالثة خلال شهرين وقالت: "الأشياء التي لا ننشرها عبر الإنترنت، ثالث حادث خلال شهرين". (لها)
 
 
 
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