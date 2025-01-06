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المرأة
بعد تعرضها لأزمة صحية صعبة.. فنانة شابة تعلن خطوبتها (صورة)
Lebanon 24
06-01-2025
|
08:54
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أعلنت الفنانة الشابة منى فاروق خبر خطوبتها، بعد فترة من الغياب نتيجة للأزمة الصحية التي تعرّضت لها أخيراً.
ونشرت منى فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام، ظهرت فيه وهي تستعرض خاتم الخطوبة على أنغام أغنية الفنان تامر حسني "حبيبي جنبي"، ليهنّئها الأخير عبر حسابه الخاص في"إنستغرام" حيث علّق على الفيديو بالقول: "مبروك الخطوبة يا منمون"، لتردّ عليه قائلة: "ربنا يبارك فيك يا أبو الجدعنة، ولازم تحضر فرحتي هتكمل بيك".
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وكانت منى فاروق قد تعرضت الفترة الماضية لوعكة صحية مفاجئة، ونشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" تفاصيل مرضها الذي كان يشمل مشاكل في الجهاز الهضمي، منها تهيج القولون، والإمساك، بالإضافة إلى جرثومة معدة ونزيف بسبب جرح في الأمعاء، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل، ووجّهت رسالة تحذيرية لكل متابعيها بضرورة الاعتناء بصحتهم. (لها)
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