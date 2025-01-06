بعد تعرضها لأزمة صحية صعبة.. فنانة شابة تعلن خطوبتها (صورة)

أعلنت الفنانة الشابة منى فاروق خبر خطوبتها، بعد فترة من الغياب نتيجة للأزمة الصحية التي تعرّضت لها أخيراً.



ونشرت منى فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام، ظهرت فيه وهي تستعرض خاتم الخطوبة على أنغام أغنية الفنان تامر حسني "حبيبي جنبي"، ليهنّئها الأخير عبر حسابه الخاص في"إنستغرام" حيث علّق على الفيديو بالقول: "مبروك الخطوبة يا منمون"، لتردّ عليه قائلة: "ربنا يبارك فيك يا أبو الجدعنة، ولازم تحضر فرحتي هتكمل بيك".

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