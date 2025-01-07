لبشرة متالقة.. نصائح لاختيار لون الكونسيلر الصحيح

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تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة تحديد درجة لون الكونسيلر المناسبة لبشرتهن، وتقلقن من ظهور منطقة العينين بلون داكن أو شاحب يؤثر على لون بشرتهن ويؤدي الى فوضى في شكل المكياج، ولتجنب هذا الامر، يجب اختيار لون الكونسيلر المناسب، للوصول إلى مظهر عينين مثالي خالي من الهالات السوداء والخطوط الدقيقة.ينصح خبراء الجمال باتباع 4 خطوات مهمة لاختيار الكونسلير المناسب بسهولة، وهي:-تحديد ومعرفة لون البشرة، فذلك يساهم في تحديد لون الكونسيلر المناسب، فالبشرة الفاتحة يناسبها كونسيلر وردي، بينما البشرة المحايدة والداكنة، يناسبها اكثر الكونسيلر باللون الخوخي أو البرتقالي.-من المهم اختيار لون الكونسيلر بنفس لون الفاونديشن، للحصول على لون بشرة موحدة ومشرقة، اما إذا كانت الهالات السوداء أو الانتفاخات كثيرة، ينصح باختيار لون أفتح بدرجة أو درجتين من درجة الفاندويشن للحصول على بشرة موحدة.-اختيار قوام الكونسيلر الكريمي وذو ملمس ناعم، غير جاف أو سائل، يجنب البشرة التكتل أو الانصهار سريعاً بعد تطبيقه، للحصول على بشرة جذابة ومتألقة.-في النهاية، يطبق الكونسيلر بعد العناية بمنطقة العينين وتنظيفهما جيداً والعناية بتنظيف البشرة وترطيبها، ووضع الفاندويشن، ثم يطبق الكونسيلر، من خلال وضع نقاط متساوية ومتباعدة على منطقة العينين، واستعمال الفرشاة الكثيفة والناعمة لدمج الكونسيلر ودمجه برفق، لظهور منطقة العينين خالية من العيوب. (لها)