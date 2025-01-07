17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
لبشرة متالقة.. نصائح لاختيار لون الكونسيلر الصحيح
Lebanon 24
07-01-2025
|
10:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة تحديد درجة لون الكونسيلر المناسبة لبشرتهن، وتقلقن من ظهور منطقة العينين بلون داكن أو شاحب يؤثر على لون بشرتهن ويؤدي الى فوضى في شكل المكياج، ولتجنب هذا الامر، يجب اختيار لون الكونسيلر المناسب، للوصول إلى مظهر عينين مثالي خالي من الهالات السوداء والخطوط الدقيقة.
Advertisement
ينصح خبراء الجمال باتباع 4 خطوات مهمة لاختيار الكونسلير المناسب بسهولة، وهي:
-تحديد ومعرفة لون البشرة، فذلك يساهم في تحديد لون الكونسيلر المناسب، فالبشرة الفاتحة يناسبها كونسيلر وردي، بينما البشرة المحايدة والداكنة، يناسبها اكثر الكونسيلر باللون الخوخي أو البرتقالي.
-من المهم اختيار لون الكونسيلر بنفس لون الفاونديشن، للحصول على لون بشرة موحدة ومشرقة، اما إذا كانت الهالات السوداء أو الانتفاخات كثيرة، ينصح باختيار لون أفتح بدرجة أو درجتين من درجة الفاندويشن للحصول على بشرة موحدة.
-اختيار قوام الكونسيلر الكريمي وذو ملمس ناعم، غير جاف أو سائل، يجنب البشرة التكتل أو الانصهار سريعاً بعد تطبيقه، للحصول على بشرة جذابة ومتألقة.
-في النهاية، يطبق الكونسيلر بعد العناية بمنطقة العينين وتنظيفهما جيداً والعناية بتنظيف البشرة وترطيبها، ووضع الفاندويشن، ثم يطبق الكونسيلر، من خلال وضع نقاط متساوية ومتباعدة على منطقة العينين، واستعمال الفرشاة الكثيفة والناعمة لدمج الكونسيلر ودمجه برفق، لظهور منطقة العينين خالية من العيوب. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!
02:45 | 2025-01-07
07/01/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أثاث منزلها بـ3 مليون دولار.. اليوتيوبر "يومي" صديقة نادين نسيب نجيم تكشف مصدر ثروتها (فيديو)
Lebanon 24
أثاث منزلها بـ3 مليون دولار.. اليوتيوبر "يومي" صديقة نادين نسيب نجيم تكشف مصدر ثروتها (فيديو)
01:48 | 2025-01-07
07/01/2025 01:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 29 عاما وكان من المقربين منه: تفاصيل جديدة تكشف عن عملية اغتيال نصرالله.. من هو العميل "جي"؟
Lebanon 24
عمره 29 عاما وكان من المقربين منه: تفاصيل جديدة تكشف عن عملية اغتيال نصرالله.. من هو العميل "جي"؟
23:40 | 2025-01-06
06/01/2025 11:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)
03:43 | 2025-01-07
07/01/2025 03:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وفعلها جنبلاط وبري.. القصة الكاملة لترشيح قائد الجيش!
Lebanon 24
وفعلها جنبلاط وبري.. القصة الكاملة لترشيح قائد الجيش!
04:00 | 2025-01-07
07/01/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
12:05 | 2025-01-07
بعد طلاق نجمة "ستار أكاديمي".. اعلامية شهيرة تنقل رسالة عن لسانها: "ماكنش بيصرف عليا"
07:38 | 2025-01-07
فستان مفتوح.. نادين الراسي بجلسة تصوير شاهدوا كيف بدت (صور)
03:40 | 2025-01-07
خطوبة زيندايا وتوم هولاند في عرض رومانسي خاص
01:58 | 2025-01-07
بعد عام من العلاج.. هكذا ستحتفل كيت ميدلتون بعيد ميلادها
01:02 | 2025-01-07
باميلا أندرسون تواصل الظهور بجرأة من دون مكياج
23:00 | 2025-01-06
بعد شهر من إطلاق أغنيتها الجديدة.. إليسا بلقطات عفوية خلف الكواليس (فيديو)
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
07/01/2025 19:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
07/01/2025 19:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
07/01/2025 19:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24