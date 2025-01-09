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المرأة
مايا دياب غاضبة وتوجه رسالة شديدة اللهجة لهذا النائب: "ابدعت بالذكورية"!
Lebanon 24
09-01-2025
|
14:56
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وجهت الفنانة مايا دياب رسالة شديدة اللهجة للنائب سليم عون بعد هجومه على النائب بولا يعقوبيان.
وكتبت مايا دياب عبر حسابها الشخصي على بمنصة "اكس": "قبل النتائج النهائية بحب قول للنائب سليم عون اليوم "ابدعت بالذكورية الحمقاء وما خرج من فمك يمثلُكَ انتَ وحدَك لأنك لا تمتلك من الدبلوماسية والسياسة النظيفة وادبيات الكلام الحد الادنى من الاحترام لأي شخص وخاصة لسيدة محترمة مثل النائب بولا يعقوبيان".. تعلّموا الرقيّ".
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