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المرأة

فيديو أثار الجدل.. ممثلة شهيرة لا تجيد كتابة اسمها

Lebanon 24
10-01-2025 | 08:48
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حلّت الفنانة فيفي عبده ضيفةً على برنامج بودكاست "كلام عائلي"، حيث أثارت الجدل بالحديث عن خفايا ومراحل مهمة في حياتها الشخصية والفنية.
وقالت فيفي :"الجمهور بالنسبة لي حاجة مهمة أوي، وبقالي 4 سنين بعيده عن الميديا".
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وأضافت:" قلّة تعليمي عوّضتها في أولادي، طلعت من المدرسة وأنا في ثالثة ابتدائي، ومابعرفش أكتب اسمي، ولكن عندي شهادة الحياة ودي صعبة أوي... كل واحدة من بناتي اخترت لها أب محترم، ولكن البنتين نفس الطبع".
(لها)
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