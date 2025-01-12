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المرأة

وجه شاحب وفقدت وزنها.. أول ظهور لمي عز الدين بعد وفاة والدها (صور)

Lebanon 24
12-01-2025 | 04:00
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في ظهورها الأول منذ وفاة والدتها، أطلت النجمة "مي عز الدين" في صورة جمعتها مع النجم آسر ياسين وفريق عمل مسلسلها الجديد " الحب كله" من الكواليس، والمقرر أن تخوض به سباق دراما رمضان المقبل 2025 .

وظهرت "مي" وهي تجلس مع فريق العمل وترتدي جاكيت أسود وبنطال وكاب من ذات اللون، وظهرت وهي تبتسم رغم حزنها على فراق والدتها ، وبدت بوجه شاحب وكأنها قد فقدت بعض الوزن. (لها)
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مي عز الدين وآسر ياسين من كواليس مسلسل الحب كله

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