وجه شاحب وفقدت وزنها.. أول ظهور لمي عز الدين بعد وفاة والدها (صور)

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في ظهورها الأول منذ وفاة والدتها، أطلت النجمة "مي عز الدين" في صورة جمعتها مع النجم آسر ياسين وفريق عمل مسلسلها الجديد " الحب كله" من الكواليس، والمقرر أن تخوض به سباق دراما رمضان المقبل 2025 .وظهرت "مي" وهي تجلس مع فريق العمل وترتدي جاكيت أسود وبنطال وكاب من ذات اللون، وظهرت وهي تبتسم رغم حزنها على فراق والدتها ، وبدت بوجه شاحب وكأنها قد فقدت بعض الوزن. (لها)