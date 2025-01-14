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المرأة
بعد حديثها عن فوائد الحنة لجسمها... شمس الكويتية تثير الجدل بفيديو على سناب شات
Lebanon 24
14-01-2025
|
04:32
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أثارت المغنية شمس الكويتية الجدل بحديثها عن فوائد الحنة للشعر والجسم ليس فقط من الناحية الجمالية انما أيضاً من الناحية النفسية.
وشاركت المغنية الكويتية متابعيها على سناب شات بمقطع فيديو وبدت فيه في غاية الحماس وهي تستعرض شعرها والحنة على يديها، وقالت: سبحان الله الحنة لما يتم وضعها على الراس تفتح مسارات طاقية لاستقبال التردد السماوي، اللي عندهم ضعف الإرادة أنصحهم حطوا حنة".
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وأضافت: "الحين فهمت في كتاب مكارم الأخلاق لسيدنا علي كيف لما كانوا يضايقون ويصير عندهم ضيقة نفسية يحنون، لما صرت أربطها علمياً صرت أفهم. الحنة مش بس أني أحس إن الشعر صحي، بل لها هالة لأن الحنة تعمل للهالة نور أعلى، وترتبط بحظك وبيتك ودخلتك على الناس".
واختتمت كلامها المثير للجدل: "الحنة مش موضوع تجميلي، الحنة في الحضارات والديانات السابقة كانت تستخدم كطقوس للارتقاء".
تفاعل المتابعون بشكل واسع مع حديث شمس الكويتية وانقسمت التعليقات بين من اعتبر أنها تتابع الكثير من الأمور وتقرأ الكثير من القصص لذلك تقوم بربطها ببعضها واستنباط الأفكار منها، في حين اعتبر البعض الآخر أن كلامها "ساخر" ولا دليل علمي على ما قالته عن الطاقة وتأثير الحنة عليها. (لها)
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